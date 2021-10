Calcio | Serie A | Massa arbitra Roma-Napoli e Mariani Inter-Juve

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ott. - (Adnkronos) - Davideè l'arbitro designato per, big match della nona giornata diA in programma domenica 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Mauriziodirigerà invece il derby d'Italiantus in programma lo stesso giorno al 'Meazza' alle ore 21.

APPROFONDIMENTILazio, Sarri rilancia Milinkovic e aspetta Luis Alberto IL CASO Lazio - Inter: Luiz Felipe - Correa, resta il geloA Lazio - Inter, il ritorno di Inzaghi a Roma da ex ...ROMA - L' AIA ha ufficializzato i direttori di gara per la 9ª giornata diB : si parte venerdì sera con Alessandria - Crotone affidata a Santoro ...Sarà Davide Massa a dirigere Roma-Napoli, uno dei big-match della nona giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 all'Olimpico. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli ...Il 21 ottobre 2021 sia il match della Lazio sia quello del Napoli saranno visibili su Sky e DAZN; la Serie C su Sky e Eleven Sports ...