Calcio: Niente membri permanenti, meriti sportivi nella nuova Superlega (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo la stampa spagnola il progetto va avanti così come la battaglia con la Uefa MADRID (SPAGNA) - Discorso chiuso? Secondo 'Cadena Ser' no. L'idea della Superlega non è stata ancora messa da parte ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo la stampa spagnola il progetto va avanti così come la battaglia con la Uefa MADRID (SPAGNA) - Discorso chiuso? Secondo 'Cadena Ser' no. L'idea dellanon è stata ancora messa da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Niente Nuova Superlega: niente membri permanenti e meriti sportivi ... Joan Laporta, in un'intervista a Sport aveva dichiarato: "La Superlega non è stata messa da parte, resta un'idea viva e aperta al dialogo con tutte le componenti del calcio, ci stiamo lavorando ...

Bimba di 5 anni travolta e uccisa da una porta di calcio In provincia dell'Aquila una bambina di 5 anni è morta. Sofia Piccoli è stata travolta da una porta di calcio mentre stava giocando.

