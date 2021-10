Calcio, Il caso Wanda Nara-Icardi: crisi matrimoniale e sul campo? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarebbe una separazione decisamente complicata quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Non solo dal punto di vista familiare, con due bambine piccole, e 3 figli dell’unione precedente con Maxi Lopez, altro giocatore argentino. Questi ragazzi sicuramente stanno seguendo, essendo assai più grandi delle sorelle, via social la vicenda della coppia sportiva più chiacchierata del momento. Mauro Icardi appena qualche ora fa è tornato sempre sui social a mostrare la coppia che sono stati con un messaggio che si appella alla sua ex moglie (che trovate sotto in spagnolo) con queste parole: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. ?? Ti amo ?? Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarebbe una separazione decisamente complicata quella tra Mauro. Non solo dal punto di vista familiare, con due bambine piccole, e 3 figli dell’unione precedente con Maxi Lopez, altro giocatore argentino. Questi ragazzi sicuramente stanno seguendo, essendo assai più grandi delle sorelle, via social la vicenda della coppia sportiva più chiacchierata del momento. Mauroappena qualche ora fa è tornato sempre sui social a mostrare la coppia che sono stati con un messaggio che si appella alla sua ex moglie (che trovate sotto in spagnolo) con queste parole: “Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. ?? Ti amo ?? Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono per coloro che ...

