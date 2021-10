Calcio: Cozzoli, ‘Sarri si è lamentato due volte dello stadio ed ha vinto, gli porta fortuna' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - “Sarri è stato bravo e fortunato. Due volte si è lamentato dello stadio e due volte ha vinto a mani basse. Evidentemente porta fortuna lamentarsi dello stadio”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, rispondendo con ironia all'ennesima lamentela dell'allenatore della Lazio, che anche prima di Lazio-Inter aveva definito “scadente” il terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma, gestito dall'Ente statale. “Sono stato all'Olimpico un'ora fa e ho visto uno stadio bellissimo - ha spiegato Cozzoli a margine della firma di un accordo con Crea, a Roma - Sport e Salute ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - “Sarri è stato bravo eto. Duesi èe duehaa mani basse. Evidentementelamentarsi”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito, rispondendo con ironia all'ennesima lamentela dell'allenatore della Lazio, che anche prima di Lazio-Inter aveva definito “scadente” il terreno di giocoOlimpico di Roma, gestito dall'Ente statale. “Sono stato all'Olimpico un'ora fa e ho visto unobellissimo - ha spiegatoa margine della firma di un accordo con Crea, a Roma - Sport e Salute ...

