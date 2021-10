Calcio: Atalanta, incontro tra Gasperini e Guardiola a Manchester (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manchester, 20 ott. -(Adnkronos) - incontro speciale per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a Manchester a poche ore dal match di Champions League che opporrà gli orobici al Manchester United a Old Trafford. Il tecnico della 'Dea' si è soffermato a parlare con Pep Guardiola al centro sportivo del Manchester City dove l'Atalanta ha preparato la sfida contro CR7 e compagni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ott. -(Adnkronos) -speciale per l'allenatore dell'Gian Pieroa poche ore dal match di Champions League che opporrà gli orobici alUnited a Old Trafford. Il tecnico della 'Dea' si è soffermato a parlare con Pepal centro sportivo delCity dove l'ha preparato la sfida contro CR7 e compagni.

