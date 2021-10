Calcio a 5 femminile, l’Italia batte la Svezia 3-2 all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2022 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buona la prima per la Nazionale italiana di Calcio a 5 femminile impegnata all’Arena di Halmstad, cittadina della Svezia meridionale di settantamila abitanti, situata a sud di Goteborg, nel primo incontro del Main Round di qualificazione agli Europei 2022. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore si sono imposte per 3-2 nel primo incontro del Gruppo 4 che le ha viste confrontarsi contro le padrone di casa della Svezia. Decisivi la doppietta di Renata Adamatti e la realizzazione della capitana Ludovica Coppari nel primo tempo. Le azzurre sono andate un po’ in sofferenza per il tentativo di rimonta delle scandinave, viste le marcature di Stegius al 21’04” e al 25?20, ma stringendo i denti i tre punti sono stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buona la prima per la Nazionale italiana dia 5impegnata all’Arena di Halmstad, cittadina dellameridionale di settantamila abitanti, situata a sud di Goteborg, nel primo incontro deldi. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore si sono imposte per 3-2 nel primo incontro del Gruppo 4 che le ha viste confrontarsi contro le padrone di casa della. Decisivi la doppietta di Renata Adamatti e la realizzazione della capitana Ludovica Coppari nel primo tempo. Le azzurre sono andate un po’ in sofferenza per il tentativo di rimonta delle scandinave, viste le marcature di Stegius al 21’04” e al 25?20, ma stringendo i denti i tre punti sono stati ...

Advertising

JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: 'Domani sarà una partita spettacolare tra due squadre che vorranno giocare ad altissimo livello.… - OA_Sport : #Futsal #Femminile Grande vittoria delle azzurre all'esordio contro la Svezia nel Main Round di qualificazione agli… - berthayoko : @kravotz @DZfoot_EN @NgaziChloe @jo19N26 Abbiamo riferimenti Instagram? Comunque il giorno in cui ci metteremo a… - tomasvideomaker : @SignorinaElle15 Lo seguo da qualche anno Biagio e non mi perdo un suo video né per il calcio maschile ne quello fe… - MontinDavide : @DiMarzio @AgataCentasso Ma zio porco...leggo commenti idioti e senza senso...certe partite di calcio femminile son… -