Calabria | sul gol del Porto sembrava fallo Il Milan sfavorito da vari episodi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non mi piace trovare scuse, la prestazione c’è stata anche perché altrimenti non s’indosserebbe la maglia del. Poi è chiaro che chi si ritrova in campo dopo un po’ di tempo è fuori forma dopo tanto, è normale”. Lo ha detto Davide, difensore del, intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta colin Champions. “Dispiace perché potevamo e dovevamo fare di più, se è andata così un motivo ci sarà. Non piangiamoci addosso – ha aggiunto -. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così”. “Il gol? Dal campo, ultimamente ci sta andando male col VAR:a metà vanno sempre a sfavore”, ha concluso

Davide Calabria, terzino del Milan, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Porto ha parlato così: "Dispiace perché potevamo e dovevamo fare di più, se è andata così un motivo ci sarà. Non ...