Caivano | caccia ai killer di Antonio Natale | il ragazzo pestato a sangue tre giorni prima di scomparire

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Come se nulla fosse stato. In questo buco nero che è il Parco Verde e le sue piazze di spaccio tutto viene inghiottito in fretta. E tra questa orrida edilizia non ci hanno messo molto a...

Come se nulla fosse stato. In questo buco nero che è il Parco Verde e le sue piazze di spaccio tutto viene inghiottito in fretta. E tra questa orrida edilizia non ci hanno messo molto a voltare pagina ...Dalla caccia all'uomo al pestaggio prima della morte: i dettagli sulla fine di Antonio Natale Le ultime notizie ...Droga e sistemi di sorveglianza per difendere le piazze di spaccio. È questo ciò a cui si sono trovati di fronte in un nuovo blitz dei carabinieri della compagnia di Casoria e della tenenza locale. Pe ...