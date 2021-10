C destra | avanti come coalizione | no a legge proporzionale

Advertising

federico_bosco : Si è concluso l'incontro dei tre leader del centro-destra, nel comunicato troviamo «i leader del centrodestra hanno… - 1giornodapecora : #ugdp @GiovanniToti alleanze di Coraggio Italia? Noi siamo di c.destra, e sono convinto che questa sia la formula… - fabrifibra70 : @riccardoena66 @Libero_official Non hai capito i perdenti siamo sempre solo NOI...Mentre si va avanti a farneticare… - BranchiNino : @NicolaPorro Con la tua propaganda la destra sprofonda. Avanti tutta. - BranchiNino : @ilgiornale Con la vostra propaganda la destra sprofonda. Avanti così.???? -

Ultime Notizie dalla rete : destra avanti

Agenzia ANSA

"Il centrodestra intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". E' ..."In un clima di massima collaborazione, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i leader del centrodestra hanno stabilito che, d'ora in, avranno incontri periodici - con frequenza settimanale - per concordare azioni parlamentari condivise. Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per ...70' - Ultimi 20 minuti prima della fine del match. 67’ - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO IMMEDIATO DELLA JUVENTUS U23! PECORINO! Cross basso dalla destra di Akè su cui si avventa il giocatore bianconero che i ..."In un clima di massima collaborazione, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i leader del centrodestra hanno stabilito che, d'ora in avanti, avranno i ...