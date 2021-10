Advertising

TgLa7 : #Bundesbank: Weidmann si dimette dalla presidenza: motivi personali - Affaritaliani : Germania: presidente Bundesbank Weidmann lascia: 'Volto pagina' - IlMontanari : #Bce: Weidmann lascerà @bundesbank a fine anno per motivi personali - GDavicino : Il presidente della #Bundesbank, il falco Jens #Weidmann si dimette a dicembre. La scelta del suo successore chiari… - DanielsunIt : RT @OrtigiaP: BOOM!!! #WEIDMANN RASSEGNA LE DIMISSIONI DALLA BUNDESBANK -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesbank Weidmann

AGI - Il capo della, Jens, ha chiesto al presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier di dimetterlo dall'incarico a partire dal 31 dicembre di quest'anno. Lascerà la, che dirige dal maggio ...Jenssi dimette per motivi personali dal ruolo di presidente della. Dopo dieci anni nel ruolo,ha chiesto al capo delo Stato di accettare le sue dimissioni. Lo rende noto la Banca centrale tedesca.Politica monetaria rispetti suo mandato ristretto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - "La politica monetaria ha svolto un ruolo significativo di stabilizzazione durante questo periodo. T ...per motivi personali. Dopo dieci anni di copertura del ruolo di presidente, Weidmann ha chiesto al capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier di accettare le sue dimissioni. Lo rende noto la Banca centr ...