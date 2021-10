Bundesbank, il presidente Weidmann si dimette per motivi personali dopo dieci anni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann si dimette per motivi personali. dopo dieci anni nel ruolo, Weidmann ha chiesto al capo dello Stato di accettare le sue dimissioni. Lo rende noto la Banca centrale tedesca. “Sono convinto che dieci anni sia un buon tempo, per aprire un nuovo capitolo. Per la Bundesbank, e anche per me personalmente”, ha scritto Weidmann in uno statement. Il banchiere lascerà a fine anno. Weidmann, che in precedenza è stato consigliere della cancelliera tedesca uscente Angela Merkel, è presidente della Bundesbank dal maggio 2011. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) IldellaJenssipernel ruolo,ha chiesto al capo dello Stato di accettare le sue dimissioni. Lo rende noto la Banca centrale tedesca. “Sono convinto chesia un buon tempo, per aprire un nuovo capitolo. Per la, e anche per me personalmente”, ha scrittoin uno statement. Il banchiere lascerà a fine anno., che in precedenza è stato consigliere della cancelliera tedesca uscente Angela Merkel, èdelladal maggio 2011. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

