Buccinasco, nasconde il cadavere della madre nell'armadio per continuare a incassare la pensione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Un uomo di 50 anni dal 2019 ha occultato il corpo della madre, morta per cause naturali, nell'armadio di un appartamento di Buccinasco per continuare a incassare i soldi della pensione che ammonta a 1.700 euro. A svelare tutto è stata la compagna che si è presentata dai carabinieri. L'uomo poi ha confessato di aver avvolto il corpo della madre in sacchi di plastica e ricoperto di argilla e legno.

