Brusaferro tra immunità di gregge e terza dose: “La terza dose potrebbe essere raccomandata” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre vanno avanti le somministrazione della terza dose per i fragili e anziani, la scienza risponde anche in merito all’immunità di gregge. “L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2“, a dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e portavoce del Cts. Brusaferro su terza dose e immunità di gregge Il portavoce del Cts ha chiarito immediatamente che la “terza dose di vaccino potrebbe servire a tutti“, spiega in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre vanno avanti le somministrazione dellaper i fragili e anziani, la scienza risponde anche in merito all’di. “L’di, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2“, a dirlo è Silvio, presidente dell’Iss e portavoce del Cts.sudiIl portavoce del Cts ha chiarito immediatamente che la “di vaccinoservire a tutti“, spiega in ...

Advertising

Leaderdelsettor : @HuffPostItalia Oggi sappiamo che la percentuale è molto bassa, con delle variazioni tra Regioni, ma globalmente si… - ANSA_Salute : Il presidente dell'@istsupsan Silvio Brusaferro ha spiegato che 'L'antimicrobico resistenza è il tema di oggi, dobb… - Agenzia_Dire : ? Covid 19, Rt in lieve aumento a 0,85 e incidenza scende a 29 ? Brusaferro (Iss): “Casi Covid 19 in calo anche tra… - newsfinanza : Covid, Brusaferro: circolazione del virus in Italia tra le più contenute in Europa - anglotedesco : Il contagio frena ancora Brusaferro: l'incidenza tra le più basse d'Europa -