Brusaferro | L' immunità di gregge non è obiettivo che ci possiamo porre

"L'immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2". Così in un'intervista La Stampa Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss e portavoce del Cts. "Gli obiettivi sono altri: ridurre il più possibile la circolazione del virus ed i contagi e contenere al minino ricoveri e morti. Questo implica avere una massiccia copertura vaccinale della popolazione e garantirne la durata nel tempo", continua Brusaferro, secondo cui è "meglio concentrarci sulla riduzione al minimo di contagi e ricoveri". Secondo il presidente dell'Iss e portavoce del Cts "gli studi e le esperienze in corso ci stanno consentendo di valutare l'andamento della protezione immunitaria nelle diverse fasce ...

