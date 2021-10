Brusaferro: 'L'immunità di gregge è irrealista, tutti dovranno fare la terza dose' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La percentuale ideale circa il raggiungimento dell'immunità di gregge è stata più volte spostata, passando dal 70%, poi all' 80% e infine al 90%, ma questa è solo una chimera. Raggiungere l'immunità ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La percentuale ideale circa il raggiungimento dell'diè stata più volte spostata, passando dal 70%, poi all' 80% e infine al 90%, ma questa è solo una chimera. Raggiungere l'...

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro immunità Brusaferro: "Scordiamoci l'immunità di gregge, la terza dose potrebbe servire a tutti" ROMA. In questi giorni tra gli esperti ma anche nelle stanze della politica, è tutto un lanciarsi in previsioni su a quale livello di copertura vaccinale potrà essere raggiunta l'immunità di gregge. Quella per intenderci che non consente più a un virus di circolare. E quindi di riporre nel cassetto mascherine, Green Pass e tutto il restante armamentario di regole.

Covid e vaccino, Brusaferro si arrende: 'Scordiamoci l'immunità di gregge'. Dall'Inghilterra segnali chiari L' immunità di gregge ? Meglio dimenticarla. Il portavoce del Comitato tecnico scientifico, Silvio Brusaferro , ha spiegato perché nonostante il vaccino funzioni l'obiettivo dell'immunità di gregge non è più realizzabile, aggiungendo che occorra semplicemente contenere i ricoveri, i decessi e la ...

