Brian Laundrie news, trovati resti umani: forse sono del fidanzato di Gabby Petito (Di mercoledì 20 ottobre 2021) resti umani sono stati trovati nella riserva naturale Carlton in Florida , dove si ritiene sia scomparso Brian Laundrie , il fidanzato della blogger Gabby Petito morta strangolata dopo essere sparita ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)statinella riserva naturale Carlton in Florida , dove si ritiene sia scomparso, ildella bloggermorta strangolata dopo essere sparita ...

Famosa blogger trovata morta: il fidanzato ha fatto perdere le sue tracce Gabby era partita con il suo fidanzato, Brian Laundrie , 23 anni, per un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti. L'autopsia ha chiarito che la ragazza è stata strangolata e il suo corpo ...

Blogger americana uccisa, trovati diversi oggetti del fidanzato in una riserva naturale della Florida Continuano le ricerche di Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la 22enne travel blogger scomparsa dalla fine di agosto e poi trovata morta il 19 settembre. Proprio durante una perlustrazione ...

