Brescia | 49enne uccisa a martellate dall’ex fidanzato sotto casa Arrestato l’omicida | ha chiesto lui stesso di chiamare i Carabinieri

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una donna di 49 anni, Elenanova, è statain strada, il coetaneo Ezio Galesi. È successo a Castegnato, piccolo comune in provincia di. A lanciare l’allarme sono stati i vicini didella donna:è statodai. Secondo quanto ricostruito finora, stava aspettando la vittimasua, dov’era arrivato in bicicletta. Al suo arrivo l’ha trascinata fuori dall’auto e l’ha colpita ripetutamente con l’arma, fino a ucciderla. Poi haluiai vicini di avvertire le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato, Ezio Galesi, coetaneo, che ha poi fatto chiamare i carabinieri. La pattuglia, arrivata sul posto dopo la ...
Femminicidio nel bresciano. Un uomo di 49 anni, Ezio Galesi, ha ucciso a martellate la ex meno di un'ora fa a Castegnato. La vittima è Elena Casanova, sua coetanea. Secondo la prima ricostruzione, lui ...