Bremer nel mirino del Napoli | ma spuntano Milan e Inter

Advertising

bgianardo : @apuntobracco indubbiamente. però io uno pericoloso come Osimhen non lo lascerei mai solo. Bremer era impegnato nel… - infoitsport : Bremer nel mirino del Napoli. Foggia: ''È uno dei migliori difensori del nostro calcio'' - SindromeN : @Torrenapoli1 @Chiariello_CS @tittiimprota @annatrieste @MarcoGiordano6 @Carloalvino @paolodelgenio9 @VittorioEboli… - haenrypriv : se pensi che tomori sia meglio di bremer (e tomori è un ottimo difensore, sia chiaro) sei nel torto - Paroladeltifoso : Torino, Bremer nel mirino di due big della Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Bremer nel

... pacchetto difensivo composto da Ekuban e Criscito sulle corsie esterne mentremezzo spazio a ... Le probabili formazioni di Torino - Genoa TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji,, ...... i nomi per il reparto arretrato Per il reparto difensivo a tre, partiamo da, tra i ... finora quasi sempre decisivo nella Lazio di Sarri, e Pobega, in costante crescitaTorino di Juric. ...Il Napoli fa sul serio per Bremer, ma la concorrenza preoccupa: Milan e Inter fanno capolino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei protagonisti ...In casa Torino c'è un giocatore su tutti che in questo avvio di stagione ha assolutamente convinto. Si tratta di Bremer, che lì dietro è ...