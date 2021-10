Brasile | scontro sul Covid Il Senato vuole mettere sotto accusa Bolsonaro per crimini contro l’umanità

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jairdeve essereto diper la risposta all’epidemia diche ha provocato uno “stratosferico” numero di decessi. Sono queste le conclusioni dell’inchiesta delbrasiliano, contenute in un rapporto di oltre mille pagine, che verrà pubblicato oggi, ma che la stampa brasiliana ha già anticipato. Nel rapporto si descrive come il devastante mix di negligenza, incompetenza e negazionismo anti-scientifico abbia guidato la risposta dell’amministrazione del presidente portando l’epidemia ad uccidere oltre 600mila brasiliani. L’più grave è relativa alla decisione “deliberata e cosciente” didi ritardare l’acquisto dei vaccini. Una scelta che ha condannato ad una morte non ...

