Brasile | ecatombe da Covid | un rapporto della CPI accusa Bolsonaro di crimini intenzionali

Advertising

g_zerbato : RT @stefo1975: @valy_s @lucabattanta Eh si. Tra l’altro il Tg5 sta rispolverando un evergreen: l’ecatombe in Brasile. Natale si avvicina - stefo1975 : @valy_s @lucabattanta Eh si. Tra l’altro il Tg5 sta rispolverando un evergreen: l’ecatombe in Brasile. Natale si avvicina -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile ecatombe

TG La7

La Commissione d'inchiesta del Congresso brasiliano (CPI) chiederà di porre il presidente Jair Bolsonaro in stato di accusa "per omicidio di massa". L'accusa è di avere lasciato intenzionalmente che ...I vaccini ad evitare l'Nuovo record da metà luglio dei contagi da Covid nel Regno Unito, ... il Regno Unito è secondo solo agli Stati Uniti, davanti a Russia, India,(tutti Stati con ...Con 603.855 morti accertati e più di 21,6 milioni di contagi dalla comparsa del Covid-19, il Brasile è diventato uno dei “paesi simbolo” del disastro planetario concretizzatosi in quasi due anni di pa ...L’infettivologo, professor Marco Falcone: "Necessaria per sanitari, anziani e fragili. Monoclonali per gli immunodepressi. Grande attenzione agli under 12" ...