Borussia Monchengladbach-Inter: la partita della lattina – 20 ottobre 1971 – VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 1971 nella gara di Coppa Campioni tra Borussia Mönchengladbach e Inter Bonisnegna viene colpito in testa da una lattina Il 20 ottobre 1971 a Mönchengladbach va in scena uno dei gialli più clamorosi della storia del calcio, tutt’oggi in qualche modo ancora irrisolto. Protagonisti, oltre alla squadra di casa del Borussia e i suoi tifosi, anche l‘Inter. I nerazzurri giocano in Germania l’andata degli ottavi di finale di coppa dei campioni. Gli sconosciuti, ma forti tedeschi dominano la gara, sorprendendo l’Inter con azioni efficaci e veloci. Tuttavia sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa, al 29esimo di gioco l’attaccante nerazzurro Boninsegna, che aveva segnato il gol ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20nella gara di Coppa Campioni traMönchengladbach eBonisnegna viene colpito in testa da unaIl 20a Mönchengladbach va in scena uno dei gialli più clamorosistoria del calcio, tutt’oggi in qualche modo ancora irrisolto. Protagonisti, oltre alla squadra di casa dele i suoi tifosi, anche l‘. I nerazzurri giocano in Germania l’andata degli ottavi di finale di coppa dei campioni. Gli sconosciuti, ma forti tedeschi dominano la gara, sorprendendo l’con azioni efficaci e veloci. Tuttavia sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa, al 29esimo di gioco l’attaccante nerazzurro Boninsegna, che aveva segnato il gol ...

Advertising

KMassy04 : DOPO 5 PARTITE IN CASA SI RITORNA A VINCERE!! 1-2 Barcellona 2-2 Borussia Monchengladbach 0-2 Real Madrid 0-0 Shak… - Matteo25977859 : @greekersss13 @marifcinter Anch'io rosico ancora ma almeno fummo eliminati da squadre serie non da schaktar borussi… - tcm24com : Partita combattuta ma senza vincitore, Borussia Monchengladbach-Stoccard 1-1 #borussiamonchengladbach #stoccarda… - CalcioPillole : #Bundesliga: pareggio per 1-1 tra #BorussiaMonchengladbach e #Stoccarda - sportli26181512 : B. M\'gladbach-Stoccarda: video, gol e highlights: E' pari e patta tra Borussia Monchengladbach e Stoccarda nel mat… -