Borse europee caute. Milano corre sola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Valori in rialzo per la Borsa di Milano, grazie alla buona performance di Azimut e del risparmio gestito in generale oltre agli acquisti sulle utility. Il resto di Eurolandia viaggia, invece, sulla parità cercando una direzione. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 82,04 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra i listini europei senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,12%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,08%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,02%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Valori in rialzo per la Borsa di, grazie alla buona performance di Azimut e del risparmio gestito in generale oltre agli acquisti sulle utility. Il resto di Eurolandia viaggia, invece, sulla parità cercando una direzione. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 82,04 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra i listini europei senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,12%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,08%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,02%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno ...

