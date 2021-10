Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,54%, Madrid +0,26% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le borse europee hanno chiuso la seduta sopra la parità. Parigi ha guadagnato lo 0,54% a 6.705 punti e Madrid lo 0,26% a 9.019 punti. Poco mosse Londra (+0,06% a 15.525 punti) e Francoforte (+0,02% a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le borse europee hanno chiuso la seduta sopra la parità.ha guadagnato lo 0,54% a 6.705 punti elo 0,26% a 9.019 punti. Poco mosse Londra (+0,06% a 15.525 punti) e Francoforte (+0,02% a ...

Advertising

IlMontanari : Milano regina d'Europa per un giorno: Piazza Affari maglia rosa tra i listini del Vecchio Continente #borsa - bizcommunityit : #Borsa: Europa in cerca di direzione, ok Milano (+0,45%) con Azimut in vetta - Il Sole 24 ORE #sgr - fisco24_info : Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,54%, Madrid +0,26%: Poco mosse Londra (+0,06%) e Francoforte (+0,02%) - CorriereQ : Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,54%, Madrid +0,26% - fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo finale con Wall Street, Milano +1%: Risale greggio dopo scorte Usa, banche contrastate, giù… -