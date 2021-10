Borsa della Ricerca, registrato record a Salerno: oltre mille ‘one to one’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Monica De Santis E’ stato Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema e coordinatore della BdR, ad inaugurare ieri mattina il Forum 2021 della Borsa della Ricerca, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania. Un taglio del nastro per un evento che ha visto la partecipazione di oltre 100 strutture universitarie proprio come ha sottolineato lo stesso Aiello… “La Borsa della Ricerca 2021 è l’edizione dei record superiamo le 100 strutture universitarie che intervengono da tutta Italia e sono oltre 1.000 gli appuntamenti ‘one to ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Monica De Santis E’ stato Tommaso Aiello, presidenteFondazione Emblema e coordinatoreBdR, ad inaugurare ieri mattina il Forum 2021, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università die con il supportoRegione Campania. Un taglio del nastro per un evento che ha visto la partecipazione di100 strutture universitarie proprio come ha sottolineato lo stesso Aiello… “La2021 è l’edizione deisuperiamo le 100 strutture universitarie che intervengono da tutta Italia e sono1.000 gli appuntamentito ...

