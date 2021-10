Bonus telefono e internet, platea più ampia. I nuovi beneficiari e le novità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Via libera alla seconda fase del “Bonus telefono e internet”, che riguarda una platea più ampia di soggetti. Come noto, il Bonus – fino al 1° ottobre 2021 – valeva fino a 500 euro per i nuclei familiari meno abbienti, che non hanno la connessione internet veloce, con un gap digitale pesante rispetto al resto della popolazione. Ora, siamo entrati nella cd. “Fase 2”. Quindi, lo sconto così com’è ora cesserà, sostituito da un contributo meno sostanzioso. Inoltre, il Bonus successivo riguarderà una platea di persone più ampia. In altre parole, in questa fase il contributo vale fino a 200 euro solo per l’attivazione di un nuovo abbonamento internet casa. In questo caso il limite dell’Isee sale a 50.000 euro ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Via libera alla seconda fase del “”, che riguarda unapiùdi soggetti. Come noto, il– fino al 1° ottobre 2021 – valeva fino a 500 euro per i nuclei familiari meno abbienti, che non hanno la connessioneveloce, con un gap digitale pesante rispetto al resto della popolazione. Ora, siamo entrati nella cd. “Fase 2”. Quindi, lo sconto così com’è ora cesserà, sostituito da un contributo meno sostanzioso. Inoltre, ilsuccessivo riguarderà unadi persone più. In altre parole, in questa fase il contributo vale fino a 200 euro solo per l’attivazione di un nuovo abbonamentocasa. In questo caso il limite dell’Isee sale a 50.000 euro ...

