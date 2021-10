Bonus facciate | perché Draghi dice no alla proroga e sì al Superbonus ma solo fino al 2023

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La maggioranza in pressing sul governovenga confermata nella manovra 2022 la norma introdotta nel 2020 sul rifacimento delle. Sul Superpesano i rialzi enormi delle materie prime e dei ponteggi. I costi a carico dello Stato: 8,9 miliardiquest’anno

Advertising

redazioneiene : Con questo sistema nelle ristrutturazioni delle facciate 90% rischiamo un nuovo buco miliardario per lo Stato? Inda… - _iunius : @dottorbarbieri Ho letto che praticamente tutti i partiti stanno chiedendo la proroga del bonus facciate, persino Franceschini del PD!! - ilo_ak : RT @Noiconsalvini: ++ ??LEGA: ESTENDERE VALIDITÀ BONUS EDILIZI E SUPERBONUS, SERVE A CRESCITA PAESE ++ “La prossima manovra dovrà contenere… - bizcommunityit : Bonus facciate verso l’addio, niente proroga: ecco cosa cambia dal 2022 - Noiconsalvini : ++ ??LEGA: ESTENDERE VALIDITÀ BONUS EDILIZI E SUPERBONUS, SERVE A CRESCITA PAESE ++ “La prossima manovra dovrà cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus facciate

AAA cercasi. Il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle parti esterne degli edifici sembra essere il grande assente della cornice della prossima legge di Bilancio presentata dal governo ......mono e plurifamiliari " che potranno godere delle agevolazioni comunque per tutto il prossimo " mentre è stata bocciata da Palazzo Chigi l'ipotesi di prorogare anche solo di un anno il...ROMA - Legge di Bilancio, CNA: “Incomprensibile limitare il Superbonus 110% e non prorogare il bonus facciate”. CNA condivide l’indicazione del Governo di ...L’indicazione contenuta nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è poi che la proroga del Superbonus al 2023 sarà contenuta nella prossima manovra di bilancio ma da essa resterebbero esclusi gli ...