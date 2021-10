Bonus facciate al 90% a rischio stop il 31 dicembre, pressing dei partiti per proroga ma il Mef frena (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AAA cercasi Bonus facciate. Il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle parti esterne degli edifici sembra essere il grande assente della cornice della prossima legge di Bilancio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AAA cercasi. Il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle parti esterne degli edifici sembra essere il grande assente della cornice della prossima legge di Bilancio...

Advertising

redazioneiene : Con questo sistema nelle ristrutturazioni delle facciate 90% rischiamo un nuovo buco miliardario per lo Stato? Inda… - sole24ore : ?? Dal #bonus facciate al #Superbonus: come cambiano gli #incentivi dal 2022 - gambarieimmobil : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: BONUS EDILIZI 110% PROROGATO PER I SOLI CONDOMINI E SOLO PER UN ANNO (31/12/23). CONFERMA TRIENNALE… - TruIeeIy : #Ripresa Italiana??? Il #Mef frena. Bonus facciate a rischio stop, pressing dei partiti per la proroga (come il Superbonus) ma il Mef frena - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: Dal bonus facciate al Superbonus: come cambiano gli incentivi dal 2022 - Il Sole 24 ORE -