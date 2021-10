Bonus facciate 90% fuori dalla Manovra 2022? L’indiscrezione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A leggere IlSole24Ore, il Governo non avrebbe previsto nella prossima Legge di Bilancio il Bonus facciate al 90%: “salvi” invece EcoBonus e SuperBonus In queste ore il Governo guidato da Mario Draghi è impegnato nell’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio, che fa da apripista alla Legge di Bilancio 2022 da approvarsi entro il prossimo 31 Dicembre. Sono molte le indiscrezioni che si rincorrono circa le misure che saranno contenute nel Documento Programmatico di Bilancio, che dovrà passare anche per il vaglio dell’Unione Europea. Le più importanti riguarderebbero il capitolo delle agevolazioni edilizie: a quanto si legge su IlSole24Ore, il prossimo anno non sarà rinnovato il Bonus facciate al 90%, mentre saranno invece estesi ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A leggere IlSole24Ore, il Governo non avrebbe previsto nella prossima Legge di Bilancio ilal 90%: “salvi” invece Ecoe SuperIn queste ore il Governo guidato da Mario Draghi è impegnato nell’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio, che fa da apripista alla Legge di Bilancioda approvarsi entro il prossimo 31 Dicembre. Sono molte le indiscrezioni che si rincorrono circa le misure che saranno contenute nel Documento Programmatico di Bilancio, che dovrà passare anche per il vaglio dell’Unione Europea. Le più importanti riguarderebbero il capitolo delle agevolazioni edilizie: a quanto si legge su IlSole24Ore, il prossimo anno non sarà rinnovato ilal 90%, mentre saranno invece estesi ...

redazioneiene : Con questo sistema nelle ristrutturazioni delle facciate 90% rischiamo un nuovo buco miliardario per lo Stato? Inda… - Corriere : I bonus casa (quello per le facciate sparisce), «quota 102», le bollette: cosa c’è nell... - mrcrto : RT @gspazianitesta: In attesa della revisione-salasso del catasto, il Governo interrompe i due incentivi per gli immobili più utilizzati: b… - Stefania_1972 : RT @gspazianitesta: In attesa della revisione-salasso del catasto, il Governo interrompe i due incentivi per gli immobili più utilizzati: b… - cybexmind : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: BONUS EDILIZI 110% PROROGATO PER I SOLI CONDOMINI E SOLO PER UN ANNO (31/12/23). CONFERMA TRIENNALE… -