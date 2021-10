Bonus e detrazioni, l’allarme dei Caf: “Sono troppi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il direttore generale di Caf Acli lancia l’allarme e chiede semplificazione: su 81 Bonus, 60 Sono usato soltanto dall’1% dei contribuenti troppi Bonus e detrazioni e i Caf lanciano l’allarme. In questi anni ogni Governo ha inserito sostegni e incentivi per la cittadinanza al fine di stimolare alcuni settori o fornire sostegno ai cittadini per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il direttore generale di Caf Acli lanciae chiede semplificazione: su 81, 60usato soltanto dall’1% dei contribuentie i Caf lanciano. In questi anni ogni Governo ha inserito sostegni e incentivi per la cittadinanza al fine di stimolare alcuni settori o fornire sostegno ai cittadini per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LPincia : RT @luciaguglielmi: Detrazioni figli, dal 2022 potrebbe cambiare tutto: tutti i bonus riuniti in uno solo - luciaguglielmi : Detrazioni figli, dal 2022 potrebbe cambiare tutto: tutti i bonus riuniti in uno solo - filadelfo72 : Detrazioni figli, dal 2022 potrebbe cambiare tutto: tutti i bonus riuniti in uno solo - PMI_it : Superbonus e detrazioni casa in Legge di Bilancio: cosa cambia dal 2022: Bonus Facciate fuori dalla Legge di Bilanc… - infoitinterno : Superbonus fino al 2023 e stop al bonus facciate, cambiano le detrazioni sulla casa -