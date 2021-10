Bonus 110: la proroga al 2023 potrebbe escludere le villette (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La proroga del Bonus 110 al 2023 ci sarà, ma fonti governative e stampa del settore ritengono che sarà applicata solo a condomini e aggregati. Rimarrebbero escluse quindi villette ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari dei medesimi proprietari. Bonus 110, dalla proroga al 2023 restano escluse le villette Tra le misure approvate nel “Documento programmatico di Bilancio per il 2022” c’è la proroga del Bonus 110 al 2023. Il Consiglio dei ministri ha approvato l’estensione fino alle spese del 2023, ma non riguarderà tutti. Infatti, sembra che la proroga sia riferita solo ai condomini, escludendo così le unità unifamiliari come le villette. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladel110 alci sarà, ma fonti governative e stampa del settore ritengono che sarà applicata solo a condomini e aggregati. Rimarrebbero escluse quindied edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari dei medesimi proprietari.110, dallaalrestano escluse leTra le misure approvate nel “Documento programmatico di Bilancio per il 2022” c’è ladel110 al. Il Consiglio dei ministri ha approvato l’estensione fino alle spese del, ma non riguarderà tutti. Infatti, sembra che lasia riferita solo ai condomini, escludendo così le unità unifamiliari come le. ...

