Bonucci | “Ora giochiamo da squadra Prima cercavamo di servire al meglio CR7”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il successo sullo Zenit: “E’ stata una gara dura, loro appena persa palla si chiudevano. Il merito della vittoria è di tutta la, abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di avere pazienza, questa è la cosa più importante”. Oggi siete più?“E’ assolutamente vero. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve, giocavamo con un grande campione come CR7 e volevamo metterlo in condizione di fare sempre bene pensando potesse risolvere lui tutte le partite. Quest’anno stiamo ritrovando quell’umiltà giusta che serve per ritrovare la vittoria”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Leonardoracconta così il match della Juve vittoriosa con lo Zenit in Champions. "Tutte le vittorie hanno pesato dopo un inizio in cui abbiamo fatto fatica.c'è da mettere da parte questa ...Ritrovato?6: lo Zenit non fa paura, lui sbaglia a volte le misure De Ligt 6,5: roccioso, ... Qualificazione ipotecata,può dedicarsi alla rimonta in campionato. Zenit: Kritsyuk 6,5; Lovren ...Come Bonucci, che intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Abbiamo ritrovato la voglia di giocare e la costanza nel non prendere gol. Hanno pesato tutte le vittorie arrivate ...Partita dura. Loro una volta persa palla si chiudevano bene dietro. La vittoria è merito di tutti. Abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di arrivare al successo senza concedere gol. E' importante" ...