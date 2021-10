Bonetti,idea Letta nuovo Ulivo senza futuro, avrà vita breve (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Se Iv entrerà nel nuovo Ulivo di Enrico Letta con i 5S? Penso che questo nuovo Ulivo abbia vita breve, questi modelli un po' datati non siano quelli di cui il Paese oggi ha bisogno. Oggi l'Italia ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Se Iv entrerà neldi Enricocon i 5S? Penso che questoabbia, questi modelli un po' datati non siano quelli di cui il Paese oggi ha bisogno. Oggi l'Italia ha ...

Governo, verso 8 miliardi per il taglio delle tasse Ma questa idea da un lato non sembra piacere alla Lega, che si dice contraria alla misura e chiede ... per Iv il ministro Elena Bonetti con il presidente della commissione Finanze Luigi Marattin, per ...

Nel nuovo decreto famiglia si sta valutando di estendere il congedo di paternità a 3 mesi Contrastare calo delle nascite e allontanamento delle donne dal mercato del lavoro: i benefici del congedo di paternità a tre mesi del nuovo decreto famiglia.

