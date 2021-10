Bonaccini: “In Emilia-Romagna cresce il numero delle imprese femminili” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) BOLOGNA – “Una notizia bella e importante. In Emilia-Romagna cresce il numero delle imprese femminili, che superano i livelli pre-pandemia. È quanto emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio elaborati da Unioncamere per l’anno 2021. La maggior dinamica dell’imprenditoria femminile, secondo gli analisti, potrà inoltre trarre ulteriore impulso dal Fondo regionale per l’imprenditoria femminile. C’è molto ancora da fare, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo tutti nella stessa direzione”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) BOLOGNA – “Una notizia bella e importante. Inil, che superano i livelli pre-pandemia. È quanto emerge dai dati del RegistroCamere di commercio elaborati da Unioncamere per l’anno 2021. La maggior dinamica dell’imprenditoria femminile, secondo gli analisti, potrà inoltre trarre ulteriore impulso dal Fondo regionale per l’imprenditoria femminile. C’è molto ancora da fare, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo tutti nella stessa direzione”. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Stefano(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GinaDi15 : @FmMosca @76Pier Bonaccini aveva annunciato inizio campagna vaccinale in Emilia Romagna per terzo vaccino dal 20 se… - 24emilia : “Stravincono Pd e centrosinistra, dall’Emilia contributo essenziale” | 24Emilia - valegua65 : @lorepregliasco Alle regionali del 2014 in Emilia Romagna, primo mandato Bonaccini, votò il 37% e non è crollato il mondo… - EsenSemo : @MMMjuliette Un po' col mio stesso spirito di dover votare il simpatico Bonaccini alle elezioni regionali dell'Emil… - AbracaBarna : @lucabattanta Come i Emilia votò Bonaccini ed in Toscana Giani. -