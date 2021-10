Bologna, ufficiale l’arrivo del centrocampista: i dettagli! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’arco di pochi giorni, il Bologna è riuscito a piazzare un colpo di mercato inaspettato. Il club emiliano, infatti, si è assicurato le prestazioni di Nicolas Viola, giocatore fortemente corteggiato dalla Salernitana. Nicolas Viola, Bologna (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Come riporta Nicolò Schira, con tanto di foto ad immortalare il momento, il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoblu per un anno. Se l’ex Benevento dovesse riuscire a convincere Siniša Mihajlovi?, il Bologna eserciterebbe l’opzione per il secondo anno. POTREBBE INTERESSARTI: Barcellona, l’annuncio del vicepresidente: quasi fatta per il rinnovo! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’arco di pochi giorni, ilè riuscito a piazzare un colpo di mercato inaspettato. Il club emiliano, infatti, si è assicurato le prestazioni di Nicolas Viola, giocatore fortemente corteggiato dalla Salernitana. Nicolas Viola,(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Come riporta Nicolò Schira, con tanto di foto ad immortalare il momento, il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoblu per un anno. Se l’ex Benevento dovesse riuscire a convincere Siniša Mihajlovi?, ileserciterebbe l’opzione per il secondo anno. POTREBBE INTERESSARTI: Barcellona, l’annuncio del vicepresidente: quasi fatta per il rinnovo! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

