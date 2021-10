Bollettino 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella prima tabella il raffronto oggi ed un anno fa tra il numero dei ricoverarti nei reparti covid . Nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e poi il primo grafico con i nuovi contagi, i ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella prima tabella il raffronto oggi ed un anno fa tra il numero dei ricoverarti nei reparti covid . Nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e poi il primo grafico con i nuovi contagi, i ...

Advertising

SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà … - SkyTG24 : Covid, news. Torna ipotesi terza dose per tutti. In Inghilterra 200 morti al giorno. LIVE - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Covid oggi Vda, sei contagi e nessun decesso: bollettino 20 ottobre - Antipeppe : @539th piemonte 280 vs 195 +5 ricoveri uti stabili +1 decesso - RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: in Piemonte ci sono 280 nuovi casi e un decesso -