Blocco degli sfratti | per la Corte Costituzionale la proroga fino al 31 dicembre è legittima | “Non penalizza eccessivamente i proprietari”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La parzialedeldurante l’emergenza pandemica, contenuta nel “decreto Sostegni” del governo Draghi, è. Lo ha stabilito lain un udienza pubblica questa mattina: le censure sulle sospensioni dei Tribunali di Trieste e Savona non sono fondate. Le contestazioni riguardavano la costituzionalità delle norme che regolano le proroghe (articolo 13, comma 13, del dl n. 183/2020 e articolo 40-quater del dl n. 41/2021, entrambi convertiti in legge)alla fine del 2021 per le morosità maturate durante la pandemia. L’accusa era quella di aver favorito, tramite la sospensione, i conduttori rispetto ai locatori dell’affitto. La Consulta ha ritenuto senza fondamento le obiezioni del giudice delle ...

