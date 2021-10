Bimbo venduto al boss | istanza per riascoltare pentiti

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziato con la richiesta di rinnovare il dibattimento per ascoltare due collaboratori di giustizia, il processo d’appello che a Napoli vede imputato ilCiro Rinaldi, accusato di avere acquistato per 10mila euro undalla madre naturale di origine rom per donarlo a un presunto affiliato e alla moglie. La coppia, insieme con la madre del piccolo, sono stati già condannati, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, per alterazione di Stato: sono stati ritenuti colpevoli di avere modificato i documenti di nascita del. Rinaldi invece incassò un’assoluzione e l’aggravante camorristica non venne riconosciuta dal gup, malgrado la DDA ritenesse che il coinvolgimento nella vicenda della “compravendita” delda parte del, attualmente ...

