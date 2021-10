Bimbo sale sull’altare e il Papa lo fa sedere, Francesco: “Da lui grande insegnamento” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Papa Francesco non smette mai di stupire: seppure più affaticato rispetto a qualche anno fa quando ruppe tutti gli schemi comunicativi nei primi mesi del suo mandato, il Pontefice conferma di amare i fuori programma. E’ successo anche questa mattina durante l’udienza generale del mercoledi in Vaticano. L’emozione della mamma: “Mio figlio voleva incontrarlo” Il contesto è quello dell’aula Paolo VI, gremita come sempre nelle occasioni in cui Bergoglio incontra i fedeli. Mentre lo speaker in tedesco stava leggendo la lettura dei Galati, al centro della catechesi del Papa durante l’udienza generale, un Bimbo di dieci anni ha superato le barriere di sicurezza ed è salito tranquillamente sulle scale dell’Aula e si è incamminato dritto verso la poltrona Papale tra lo stupore e i sorrisi affettuosi dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021)non smette mai di stupire: seppure più affaticato rispetto a qualche anno fa quando ruppe tutti gli schemi comunicativi nei primi mesi del suo mandato, il Pontefice conferma di amare i fuori programma. E’ successo anche questa mattina durante l’udienza generale del mercoledi in Vaticano. L’emozione della mamma: “Mio figlio voleva incontrarlo” Il contesto è quello dell’aula Paolo VI, gremita come sempre nelle occasioni in cui Bergoglio incontra i fedeli. Mentre lo speaker in tedesco stava leggendo la lettura dei Galati, al centro della catechesi deldurante l’udienza generale, undi dieci anni ha superato le barriere di sicurezza ed è salito tranquillamente sulle scale dell’Aula e si è incamminato dritto verso la poltronale tra lo stupore e i sorrisi affettuosi dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bimbo sale sul palco all'udienza generale: il Papa gli dà una sedia #papafrancesco - durso_club : RT @pomeriggio5: Ecco la #GoodNews di oggi: un bimbo sale sul palco e si siede vicino al Papa in Vaticano, il video è diventato virale!??#Po… - italiaserait : Bimbo sale sull’altare e il Papa lo fa sedere vicino, Papa Francesco: “Questo bimbo ci sta insegnando qualcosa” - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Bimbo sale sul palco all'udienza generale: il Papa gli dà una sedia #papafrancesco - CrestaLaila : Vaticano, bimbo sale sul palco durante l'udienza Comunque, non è un bimbo, ma un ragazzino maleducato, come la maggioranza, oggi. -