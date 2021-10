Bicocca Job Days, focus sul dottorato industriale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Bicocca Job Days', la manifestazione dell'università di Milano-Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro e avere una visione a tutto tondo delle opportunità professionali. Quest'anno si svolgerà in modalità mista. 'Bicocca Job Days' partirà lunedì 25 ottobre con il 'Workshop dottorato e impresa': una giornata dedicata ai dottorati industriali, percorsi innovativi volti ad ampliare le competenze dei dottorandi e le loro possibilità di carriera anche nelle aziende. All'università di Milano-Bicocca negli ultimi tre anni sono stati strutturati più di 300 percorsi con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Job', la manifestazione dell'università di Milano-, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro e avere una visione a tutto tondo delle opportunità professionali. Quest'anno si svolgerà in modalità mista. 'Job' partirà lunedì 25 ottobre con il 'Workshope impresa': una giornata dedicata ai dottorati industriali, percorsi innovativi volti ad ampliare le competenze dei dottorandi e le loro possibilità di carriera anche nelle aziende. All'università di Milano-negli ultimi tre anni sono stati strutturati più di 300 percorsi con ...

Advertising

fisco24_info : Bicocca Job Days, focus sul dottorato industriale: Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Bicocca Job Days', la manife… - TV7Benevento : Bicocca Job Days, focus sul dottorato industriale... - Adnkronos : La manifestazione mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per facilita… - lifestyleblogit : Bicocca Job days, focus sul dottorato industriale - - unimib : Stanno per partire i #BicoccaJobDays: si inizia il 25 ottobre con l'incontro 'Innovazione e ricerca per accelerare… -

Ultime Notizie dalla rete : Bicocca Job Bicocca Job days, focus sul dottorato industriale Torna dal 25 ottobre al 5 novembre ' Bicocca job days ', la manifestazione dell'università di Milano - Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per ...

I NUMERI/ Le competenze che servono ai manager per essere scelti dalle aziende ...nuovo Osservatorio creato da CFMT in collaborazione con CRISP dell'Università di Milano - Bicocca ... L'analisi delle Online Job Vacancy ci permette quindi non solo di analizzare le professionalità ...

Bicocca Job Days, focus sul dottorato industriale Adnkronos Bicocca Job days, focus sul dottorato industriale Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Bicocca job days', la manifestazione dell’università di Milano-Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, ...

Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'days ', la manifestazione dell'università di Milano -, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per ......nuovo Osservatorio creato da CFMT in collaborazione con CRISP dell'Università di Milano -... L'analisi delle OnlineVacancy ci permette quindi non solo di analizzare le professionalità ...Torna dal 25 ottobre al 5 novembre 'Bicocca job days', la manifestazione dell’università di Milano-Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, ...