Biathlon, si torna a 2 scarti, ma la Coppa del Mondo 2021-22 sarà basata su meno gare rispetto al 2020-21! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scorso anno l’Ibu ha dimostrato grande prontezza nell’adattarsi alla situazione generata dalla pandemia di Covid-19, studiando una serie di regole ad hoc ben sapendo come vi fosse il rischio di dover cancellare diversi eventi, oppure che determinati atleti di punta si trovassero costretti a disertare più competizioni del previsto, proprio a causa delle dinamiche generate dai protocolli relativi alla gestione del morbo (quali quarantene preventive). Fortunatamente si è trattata di una mera precauzione, in quanto i timori non si sono tramutati in realtà e nell’inverno 2020-21 non si sono avuti grossi scompensi. Cionondimeno, si è comunque gareggiato con una normativa particolare soprattutto relativamente agli scarti nella classifica generale e in quelle di specialità. A meno che la federazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scorso anno l’Ibu ha dimostrato grande prontezza nell’adattarsi alla situazione generata dalla pandemia di Covid-19, studiando una serie di regole ad hoc ben sapendo come vi fosse il rischio di dover cancellare diversi eventi, oppure che determinati atleti di punta si trovassero costretti a disertare più competizioni del previsto, proprio a causa delle dinamiche generate dai protocolli relativi alla gestione del morbo (quali quarantene preventive). Fortunatamente si è trattata di una mera precauzione, in quanto i timori non si sono tramutati in realtà e nell’inverno-21 non si sono avuti grossi scompensi. Cionondi, si è comunqueggiato con una normativa particolare soprattutto relativamente aglinella classifica generale e in quelle di specialità. Ache la federazione ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Si torna a Forni Avoltri, nazionale di biathlon in Carnia per una settimana. Squadra 'B' in quel di Ramsau #16Ottobre https… - neveitalia : Si torna a Forni Avoltri, nazionale di biathlon in Carnia per una settimana. Squadra 'B' in quel di Ramsau… -