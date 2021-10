Bernabé invece di tacere peggiora la situazione | ' Sono di destra | per me era un saluto militare'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Juan, il falconiere della Lazio sospeso per aver fatto, insieme ad alcuni tifosi biancocelesti, ilfascista, ha dichiarato di essere "dispiaciuto per quello che è successo". "In Spagna" ...

Advertising

motamanet : RT @globalistIT: Quando la toppa è peggio del buco #Bernabé #Lazio - globalistIT : Quando la toppa è peggio del buco #Bernabé #Lazio - FrancoErLaziale : @fabrizietto67 @CucchiRiccardo @OfficialSSLazio @lazio_e Se Bernabè avesse urlato: 'Forza Salvini' avrebbe fatto po… - mao_1978 : @artibani Il lavoro lo ritroverà. Spero invece che la Lazio abbia modo di fargli causa per danno di immagine, penso… - Max_883 : @MarcoVBava Pensa c'è addirittura chi ne fa fiero. E se per Bernabè posso dare la spiegazione che sia un tonto esa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernabé invece

"In Spagna" ha detto, "il gesto fascista si fa con il braccio teso in una linea retta. In Italia a quanto pare è anche così, dandosi una pacca sul petto. Io sono una persona assolutamente di ...Nel giorno in cui il caso del saluto romano del falconiere Juan, poi sospeso dalla società, si è preso la scena, la Lazio è a un giorno da una partita ... Immobile,, è a due gol dal record ...