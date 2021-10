Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Il giornola mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata dache mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I...

Advertising

Giorno_Milano : Ruby ter, Guerra e Sorcinelli: 'Telefonata da Berlusconi dopo l'ultima udienza' - Gazzettino : Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura» - VerdiVeneto : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura» - ilmessaggeroit : Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura» -