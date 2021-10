Bergamo | sfuggì a blitz antidroga | arrestato da carabinieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Idihannoun uomo di 49 anni, cittadino marocchino, con numerosi precedenti e destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti. Lo scorso agosto l'uomo era stato denunciato dopo essere riuscito a far perdere le proprie tracce dopo che nel corso di una perquisizione in un casolare di San Paolo d'Argon i militari avevano trovato due chili di cocaina e mezzo chilo di marijuana. La scorsa notte ihanno fatto irruzione in un appartamento a Paderno d'Adda, dove l'uomo si era nascosto. Il 49enne è statoe portato nel carcere di, mentre la donna che lo ospitava è stata denunciata per favoreggiamento personale.