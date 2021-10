Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietate a tutti fino al 31 dicembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stop anche all’attività libero-professionale. Il sindacato: «Inaccettabile, molti hanno già dovuto saltare i risposi per far fronte all’emergenza coronavirus». L’Asst: «E’ l’attuazione del Pnrr, opportunità imperdibile» Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stop anche all’attività libero-professionale. Il sindacato: «Inaccettabile, molti hanno già dovuto saltare i risposi per far fronte all’emergenza coronavirus». L’Asst: «E’ l’attuazione del Pnrr, opportunità imperdibile»

Advertising

capand69 : RT @GonnelliLuca: Mancherà mica personale per le sospensioni? Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietat… - Piergiulio58 : Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietate a tutti fino al 31 dicembre. - LEBBY4EVER : RT @ChiaraBaldi86: #Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietate a tutti fino al 31 dicembre https://t.co… - rosybattaglia : RT @ChiaraBaldi86: #Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietate a tutti fino al 31 dicembre https://t.co… - rosamara1604 : Bergamo, la beffa dopo il super-lavoro in ospedale per il Covid: ferie vietate a tutti fino al 31 dicembre… -