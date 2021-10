Benevento-Cosenza, i numeri del derby del sud (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Benevento è imbattuto in quattro precedenti di Serie B contro il Cosenza: un pareggio nella prima sfida è stato seguito da tre vittorie dei giallorossi. Nell’ultimo match tra le mura amiche, il Benevento ha pareggiato 0-0 contro il Perugia: i giallorossi non hanno mai registrato due pareggi casalinghi consecutivi a reti inviolate in Serie B. Il Cosenza non vince da 13 trasferte di fila in Serie B (4N, 9P): l’ultima volta che la formazione calabrese ha messo in fila più partite fuori casa senza mai trovare il successo nel torneo cadetto risale al gennaio 2000 (15 in quel caso). Il Benevento è, col Frosinone, una delle due squadre che non hanno ancora subito gol di testa in questa Serie B; per contro, il Cosenza non ha ancora segnato con questo fondamentale nel torneo in corso. Solo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilè imbattuto in quattro precedenti di Serie B contro il: un pareggio nella prima sfida è stato seguito da tre vittorie dei giallorossi. Nell’ultimo match tra le mura amiche, ilha pareggiato 0-0 contro il Perugia: i giallorossi non hanno mai registrato due pareggi casalinghi consecutivi a reti inviolate in Serie B. Ilnon vince da 13 trasferte di fila in Serie B (4N, 9P): l’ultima volta che la formazione calabrese ha messo in fila più partite fuori casa senza mai trovare il successo nel torneo cadetto risale al gennaio 2000 (15 in quel caso). Ilè, col Frosinone, una delle due squadre che non hanno ancora subito gol di testa in questa Serie B; per contro, ilnon ha ancora segnato con questo fondamentale nel torneo in corso. Solo ...

