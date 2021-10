Bellerose | 5 motivi per preferire questo marchio di abbigliamento per bambini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La scelta di materiali green Come già abbiamo accennato, un altro pregio dei modelli proposti su cocochic.it (inclusi quelli di) consiste nei loro tessuti eco-friendly. La tua sarà, dunque, una scelta “verde”, il che va a vantaggio della tutela della natura e del benessere dei. Si prediligono il cotone, il poliestere, il nylon, l’angora e l’acrilico. Non di rado per l’imbottitura interna dei giubbotti si usa l’ecopelliccia, soffice e avvolgente come la classica pelliccia ma, al contrario di essa, concepita nel pieno rispetto dell’ambiente e degli animali. La bellezza delle creazioniI pantaloni, i girocollo e gli altri vestitisoddisfano i più elevati standard estetici. Iamano indossare capi oggettivamente belli: in...