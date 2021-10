Belen Rodriguez | la nuova campagna per Me Fui

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è di nuovo sul set. Questa volta non si tratta delle registrazioni delle puntate di Tu Si Que Vales, ma di scatti bollenti per ladel brand di costumi da bagno creato insieme alla sorella Cecilia, in vista dellacollezione.è tornata di nuovo sul set. Questa volta, però, l’impegno di lavoro non è legato alle nuove puntate di Tu Si Articolo completo: dal blog SoloDonna