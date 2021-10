Being The Ricardos, il trailer. Kidman e Bardem sono Lucille Ball e Desi Arnaz (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il successo ottenuto grazie al film 'Il processo ai Chicago 7' , il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin ha realizzato 'Being The Ricardos' , ispirato alla storia vera delle superstar della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il successo ottenuto grazie al film 'Il processo ai Chicago 7' , il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin ha realizzato 'The' , ispirato alla storia vera delle superstar della ...

Advertising

ngaetano79 : RT @RivistaStudio: Being the Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin, arriverà su Prime Video a fine dicembre - RivistaStudio : Being the Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin, arriverà su Prime Video a fine dicembre - simonerovere3 : Nightmare Alley, Being The Ricardos , il film di Anderson e Macbeth potrebbero dire la loro... attenzione anche a C… - ilgiornale : “The Importance of Being an Architect”: un mediometraggio, in anteprima al Milano Design Film Festival, indaga il r… - wireditalia : Nicole Kidman interpreta la mitica protagonista di I Love Lucy nel film Being the Ricardos di Aaron Sorkin, in cui… -