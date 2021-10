Beauty sostenibile | è possibile? Noi abbiamo la risposta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Èvivere ilin modo? Laè sì e farlo è indispensabile. Infatti, aiutare l’ambiente e fare adottare abitudini più green sono ormai scelte obbligate per garantire un futuro migliore, a noi e alle generazioni future. Il primo passo è fare scelte attente e mirate, evitare gli sprechi e optare per prodotti che sfruttano non solo materie riciclate, ma anche produzioni a basso impatto ambientale. Tutto ciò, ovviamente, deve permeare qualsiasi aspetto della vita di ognuna, e il mondo della bellezza non è escluso. Proprio per questodeciso di concentraci su come rendere la nostra bellezzae di minore impatto per tutto il pianeta. Scegli alternative riutilizzabili L’usa e getta è stato per anni protagonista del mondo ...

