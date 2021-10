Beauty Bus a Rocca Priora: puntata 5 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La quinta puntata della prima stagione di Beauty Bus è andata in onda mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a Rocca Priora, località parte della città metropolitana di Roma, nei pressi del Parco dei Castelli Romani. Qui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato dall’aiutante speciale Veronica, di mestiere insegnante. Per rivedere la puntata in video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma. Beauty Bus a Rocca Priora Potete rivedere in streaming gli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti. first ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La quintadella prima stagione diBus è andata in onda mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a, località parte della città metropolitana di Roma, nei pressi del Parco dei Castelli Romani. Qui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato dall’aiutante speciale Veronica, di mestiere insegnante. Per rivedere lain video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma.Bus aPotete rivedere in streaming gli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti. first ...

Advertising

RadioSoap2 : Mettete in un frullatore: Totò e Peppino e Federico fashion style in BEAUTY BUS. Esce lui,preciso. - zazoomblog : Il Beauty Bus di Federico Fashion Style fa sosta a Rocca Priora e Arpino - #Beauty #Federico #Fashion #Style - bieberverse : ma cos'è sto beauty bus - annaliapacini : Beauty Bus: dopo lo streaming Federico Fashion Style è su Real Time - Federico_fstyle : Beauty Bus va in onda tutti i mercoledì sul canale 31 di @realtimetvit ?? A domani con una nuova, pazzesca puntata ??… -